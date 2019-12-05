Лавров призвал Берлин использовать спецканалы для контактов правоохранительных органов

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Германии необходимо пользоваться специально существующими каналами для контактов с Россией на уровне правоохранительных органов. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг обвинений Берлина в адрес Москвы, которые привели к высылке из ФРГ двух сотрудников российского посольства.

"У нас есть с Германией каналы для того, чтобы общались правоохранительные органы, в том числе и для рассмотрения вопросов, которые связаны с нарушением законодательства той или иной страны. Этими каналами нужно пользоваться", - сказал он журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

Обвинения Германии в отсутствии содействия со стороны РФ в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине Лавров сравнил с обвинениями в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году. Он напомнил, что тогда РФ не получала приглашения в следственную группу, созданную для расследования трагедии. Вместе с тем, как подчеркнул министр, количество и качество фактов, предоставленных российской стороной, "перебивают любые другие вклады, которые в это расследование кто-либо вносил". "Если наши германские партнеры взяли это за образец, наверное, так у нас с ними ничего и не получится. И, наверное, так разговаривать ни с кем нельзя, а тем более с Российской Федерацией", - заключил он.

В среду Генпрокуратура Германии, ведущая расследование убийства гражданина Грузии, заявила о том, что "есть достаточные фактические основания полагать, что убийство было осуществлено либо по указанию государственных инстанций РФ, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью РФ". Кремль назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к произошедшему.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, им якобы является 49-летний гражданин России.