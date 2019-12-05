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Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют вступать в гонку вооружений с НАТО

Как отметил глава МИД РФ, решение о рекордном наращивании военных бюджетов стран - членов НАТО говорит о том, что Североатлантический альянс хочет доминировать в мире
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© Александр Щербак/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай не станут вступать в гонку вооружений со странами НАТО, но знают, как всецело обеспечить свою безопасность. Об этом заявил журналистам в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

"У нас есть ответ на все те угрозы, которые Североатлантический альянс множит в этом мире, называя Россию наряду с Китаем целью этих угроз, - сказал Лавров. - Мы знаем, как ответить на эти угрозы так, чтобы не впадать ни в какую гонку вооружений, но чтобы наша безопасность была самым надежным образом обеспечена".

Российский министр добавил, что для установления доминирования в мире страны НАТО часто прибегают к методам информационной войны. "Нам абсолютно понятно, что натовцы хотят доминировать в мире и хотят устранять любых конкурентов, в том числе прибегая к информационной войне, пытаясь выбить из равновесия и нас, и китайцев, - продолжил глава дипведомства. - Думаю, что и нас, и китайцев из равновесия выбить трудно".

Он также указал на то, что страны Запада продвигают односторонние решения в области обеспечения безопасности в космосе и киберпространстве в то время, как Россия, наоборот, предлагает инициативы, которые позволят учесть мнение всех стран - участниц ООН.

"Российско-китайский проект Договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве находится на столе переговоров Конференции по разоружению в Женеве. И США вместе с очень небольшим числом союзников в одиночку блокируют начало переговоров на эту тему, - констатировал Лавров. - Что касается киберпространства, наша инициатива, уже много лет продвигаемая в ООН, о международной информационной безопасности уже перешла в новое качество. Генеральной ассамблеей ООН распространен проект документа, который называется "Правила ответственного поведения в киберпространстве, в сфере международной информационной безопасности", и это именно тот формат, где нужно обсуждать такие вещи, как кибербезопасность, с участием всех без исключения членов ООН".

Глава МИД РФ напомнил, что по инициативе Москвы создана рабочая группа, где в ходе четырех раундов переговоров пройдет обсуждение российского проекта документа о безопасности в киберпространстве. "И это будет тот самый форум, на котором можно будет вырабатывать устойчивые и работоспособные решения, а не заниматься возвеличиванием себя в той или иной сфере и относиться к другим с высока", - резюмировал министр.

Лавров добавил, что решение о рекордном наращивании военных бюджетов стран - членов НАТО говорит о том, что альянс хочет доминировать в мире, в том числе на Ближнем Востоке. 

"На свершившемся в Лондоне саммите НАТО были приняты решения о рекордном дальнейшем наращивании военных бюджетов стран альянса, при том что их нынешние бюджеты более чем в 10 раз превосходят военный бюджет РФ, - отметил он. - Поэтому факты, которые есть в наличии, говорят о простой и понятной для всех ситуации: НАТО хочет доминировать в Евроатлантике, а если взять поведение НАТО в других регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке, то и на Ближнем Востоке тоже".

Принцип неделимости безопасности

Россия обеспокоена положением дел в сфере обеспечения безопасности на общеевропейском пространстве и привлекла внимание партнеров по ОБСЕ к необходимости исправления сложившейся ситуации, сообщил Лавров.

"Мы постарались привлечь внимание к тому, что эта ситуация [в сфере общеевропейской безопасности] явно нездоровая, - отметил министр. - Главное, она расходится со всеми теми торжественными декларациями, которые лидеры государств ОБСЕ принимали после того, как организация превратилась из совещания в нынешнюю структуру. Прежде всего принцип, о котором я говорю, подчеркиваю еще раз, - это принцип неделимости безопасности".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитай
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