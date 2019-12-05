Лавров: Трамп осознает последствия продолжения курса на конфронтацию между США и Россией

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп понимает, к каким последствиям может привести продолжение курса на конфронтацию между Москвой и Вашингтоном, однако сложная обстановка внутри страны блокирует положительные импульсы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому информационному агентству Askanews.

"Президент Дональд Трамп, насколько можно судить, в целом осознает, чем чревато продолжение курса на конфронтацию между Москвой и Вашингтоном", - сказал он.

При этом министр отметил, что непростая политическая обстановка внутри США "по-прежнему осложняет и даже блокирует положительные импульсы".

"Будучи реалистами, понимаем, что с учетом приближения новых президентских выборов в Америке наши недоброжелатели могут вновь постараться использовать "российскую карту" и решать собственные проблемы за счет России", - добавил Лавров.

Москва, как и прежде, будет зеркально отвечать на недружественные шаги Вашингтона, но останется открытой к конструктивному диалогу, отметил глава МИД РФ. "Сами будем действовать прагматично: отвечать на недружественные шаги, но оставаться открытыми к возвращению диалога с Вашингтоном на конструктивную основу, к совместному поиску путей оздоровления российско-американских отношений", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, двусторонняя стабилизация пошла бы на пользу не только России и США, но и всему международному сообществу. Она "открыла бы возможности для реализации значительного потенциала сотрудничества на различных направлениях", пояснил Лавров, выделив такие сферы, как обеспечение стратегической стабильности, противодействие международному терроризму и другим опасным вызовам.

Диалог вне зависимости от электоральных циклов

Москва не намерена создавать новые трудности в отношениях с Вашингтоном и предлагает устойчивый диалог вне зависимости от американской внутриполитической обстановки, добавил Лавров. "Россия точно не стремится создавать новые трудности в отношениях с США. Наоборот, давно предлагаем американским партнерам выстраивать устойчивое и предсказуемое взаимодействие по всем вопросам, причем вне зависимости от электоральных циклов и других факторов внутриполитической конъюнктуры", - сказал он.

Как отметил Лавров, в последние несколько лет диалог между Москвой и Вашингтоном фактически оказался заложником обострившихся противоречий в американском истеблишменте: "Часть его представителей все это время активно нагнетала русофобию в рамках межпартийной борьбы, можно сказать, даже сделала на нее ставку в решении своих корыстных задач".

С этой целью были придуманы и растиражированы "абсолютно бездоказательные инсинуации" о российском вмешательстве в американские выборы и сговоре с командой президента США Дональда Трампа, напомнил глава МИД РФ. "Против нашей страны предпринята целая серия недружественных шагов, включая санкции, массовую высылку дипломатов и захват дипломатической собственности", - указал он.

"Помимо неизбежного масштабного ущерба для двусторонних связей, подобные действия спровоцировали общий рост напряженности в международных делах, создав дополнительные риски для глобальной безопасности, за состояние которой Россия и США как обладатели крупнейших ядерных потенциалов исторически несут особую ответственность", - подчеркнул министр.