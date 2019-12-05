Лавров: группа русофобов в ЕС продолжает отрицательно влиять на отношения с Москвой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Русофобски настроенные страны в Евросоюзе при поддержке США продолжают оказывать влияние на отношения Москвы и Брюсселя в целях выстраивания курса на сдерживание России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому информационному агентству Askanews.

"На них [отношения РФ и ЕС] продолжает в значительной мере влиять немногочисленная группа русофобов внутри ЕС, которые, опираясь на поддержку США, не скрывают заинтересованности в сдерживании России, - сказал он. - И это симптоматичная проблема Евросоюза - неспособность выстраивать консенсус на положительной основе".

Лавров указал, что Россия со своей стороны по-прежнему открыта для прагматичного сотрудничества с Евросоюзом, который остается важным торгово-экономическим партнером. "Исходим из того, что имеющиеся проблемные моменты вполне поддаются решению, если руководствоваться принципами взаимного уважения интересов", - добавил министр.

Отношения между Россией и ЕС ухудшились на фоне украинского кризиса в 2014 году. ЕС ввел санкции в отношении РФ, после чего Москва приняла ряд контрмер.