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Рябков заявил, что проблемы с сохранением иранской ядерной сделки накапливаются

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Проблемы вокруг иранской ядерной сделки накапливаются, ситуация вокруг ее сохранения может приобрести необратимый характер. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Проблемы не решаются, они накапливаются, - сказал он. - В итоге мы можем оказаться в ситуации, когда не действия Ирана по сокращению его объема обязательств, а бездействие участников Совместного всеобъемлющего плана действий с точки зрения обеспечения жизнеспособности договоренности приведет к тому, что ситуация приобретет необратимый характер".

"В этом смысле угроза остаться на перроне, когда поезд пойдет дальше, повышается. В этом нет никаких сомнений, и об этом мы будем говорить завтра", - добавил высокопоставленный дипломат.

Теги
ИранРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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