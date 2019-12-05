Песков: по итогам саммита в "нормандском формате" может быть принят необязывающий документ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Участники саммита в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) могут принять 9 декабря в Париже некий необязывающий документ, прогнозирует пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу "Дождь" в четверг. Он назвал позитивным моментом тот факт, что "была проделана домашняя работа, и некий документ - пока рано говорить, как он будет назван, - но некий документ, возможно, будет принят по итогам встречи".

"Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", - сказал Песков.

Двусторонние отношения

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что к улучшению двусторонних отношений между РФ и Украиной по итогам встречи лидеров 9 декабря нужно относиться со "сдержанным оптимизмом".

"Если вы говорите про прорыв в российско-украинских отношениях, то есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм. Почему есть? Потому что лидеры уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение", - сказал он.

Песков также отметил, что для решения острых вопросов между Россией и Украиной необходимо продолжать конструктивный диалог. "Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки, скажем, для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны", - добавил он.

Ранее Песков сообщил, что Путин и Зеленский во время встречи в Париже 9 декабря могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.