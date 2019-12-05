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Санкции в отношении России

Косачев назвал новые санкции США продолжением практики произвольного назначения виновных

Глава комитета Совета Федерации по международным делам не стал давать оценку сути обвинений со стороны США, так как считает, что такие вещи должны быть предметом сотрудничества спецслужб

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новые санкции США в отношении граждан РФ стали продолжением американской практики произвольного и безосновательного назначения виновных в преступлениях, причастность к которым невозможно доказать без нормального сотрудничества спецслужб, сознательно прекращенного Вашингтоном, полагает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Минфин США продолжил практику "назначения" виновных по собственному усмотрению: на этот раз санкции введены против шести российских компаний и некой хакерской организации, а также физических лиц, среди которых - граждане России, Греции, Израиля, Испании и Украины. Но ключевое, конечно же, - объявить, что хакерские атаки, в результате которых якобы похищено $100 млн, организовывались из Москвы", - сказал Косачев ТАСС в четверг.

Он не стал давать оценку сути обвинений, так как считает, что такие вещи должны быть предметом сотрудничества спецслужб. "А США такое сотрудничество сознательно свернули. Видимо, чтобы можно было в одностороннем и непрозрачном порядке фабриковать обвинения, вводить санкции и преследовать по всему миру, никому ничего не объясняя", - предположил сенатор.

По его словам, это и есть "порядок, основанный на правилах", в несогласии с которым обвиняют Россию. "Мне кажется, мягко говоря, у нас есть на то причины. Правовой произвол переходит все границы в любом смысле этого слова, и остановить это можно лишь коллективными действиями международного сообщества", - отметил Косачев.

Парламентарий подчеркнул, что Россия предлагает выработать правила поведения и безопасности в киберпространстве, однако как раз в США не готовы обсуждать эту тему. "Ведь тогда придется действовать по закону, а не по "правилам", а это, похоже, не устраивает "мирового жандарма". Что ж, значит будем говорить с другими. Мир побольше Американского континента", - заключил глава международного комитета СФ.

О новых санкциях

Ранее в четверг Минфин США объявил о введении санкций в отношении россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которые обвиняются в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp. Помимо Якубца и Турашева, в списке фигурируют еще 15 физических лиц, большая часть которых - граждане России, среди них есть также граждане Греции, Израиля, Испании, Узбекистана и Украины.

Рестрикции также введены против шести российских юридических лиц, связанных, по утверждению Минфина США, с россиянином Денисом Гусевым, входившим в состав хакерской группы. Речь идет об ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль" и ООО "Юником". По версии американского ведомства, Гусев являлся генеральным директором этих организаций и помогал хакерам с проведением финансовых операций.

В отношении Якубца и Турашева американская сторона выдвинула официальные обвинения в сговоре, компьютерном взломе и мошенничестве.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаСШАИспанияГрецияРоссияИзраильСанкции в отношении России
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