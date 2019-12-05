Косачев назвал новые санкции США продолжением практики произвольного назначения виновных

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новые санкции США в отношении граждан РФ стали продолжением американской практики произвольного и безосновательного назначения виновных в преступлениях, причастность к которым невозможно доказать без нормального сотрудничества спецслужб, сознательно прекращенного Вашингтоном, полагает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Минфин США продолжил практику "назначения" виновных по собственному усмотрению: на этот раз санкции введены против шести российских компаний и некой хакерской организации, а также физических лиц, среди которых - граждане России, Греции, Израиля, Испании и Украины. Но ключевое, конечно же, - объявить, что хакерские атаки, в результате которых якобы похищено $100 млн, организовывались из Москвы", - сказал Косачев ТАСС в четверг.

Он не стал давать оценку сути обвинений, так как считает, что такие вещи должны быть предметом сотрудничества спецслужб. "А США такое сотрудничество сознательно свернули. Видимо, чтобы можно было в одностороннем и непрозрачном порядке фабриковать обвинения, вводить санкции и преследовать по всему миру, никому ничего не объясняя", - предположил сенатор.

По его словам, это и есть "порядок, основанный на правилах", в несогласии с которым обвиняют Россию. "Мне кажется, мягко говоря, у нас есть на то причины. Правовой произвол переходит все границы в любом смысле этого слова, и остановить это можно лишь коллективными действиями международного сообщества", - отметил Косачев.

Парламентарий подчеркнул, что Россия предлагает выработать правила поведения и безопасности в киберпространстве, однако как раз в США не готовы обсуждать эту тему. "Ведь тогда придется действовать по закону, а не по "правилам", а это, похоже, не устраивает "мирового жандарма". Что ж, значит будем говорить с другими. Мир побольше Американского континента", - заключил глава международного комитета СФ.

О новых санкциях

Ранее в четверг Минфин США объявил о введении санкций в отношении россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которые обвиняются в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp. Помимо Якубца и Турашева, в списке фигурируют еще 15 физических лиц, большая часть которых - граждане России, среди них есть также граждане Греции, Израиля, Испании, Узбекистана и Украины.

Рестрикции также введены против шести российских юридических лиц, связанных, по утверждению Минфина США, с россиянином Денисом Гусевым, входившим в состав хакерской группы. Речь идет об ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль" и ООО "Юником". По версии американского ведомства, Гусев являлся генеральным директором этих организаций и помогал хакерам с проведением финансовых операций.

В отношении Якубца и Турашева американская сторона выдвинула официальные обвинения в сговоре, компьютерном взломе и мошенничестве.