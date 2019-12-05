Лавров в Риме проведет ряд встреч и пообщается с участниками "Средиземноморских диалогов"

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в Риме встретится с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, главой МИД страны Луиджи Ди Майо и со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщили ТАСС в российской делегации. Глава МИД РФ также выступит на международной конференции "Средиземноморские диалоги".

Партнер на Западе

Италия является одним из значимых партнеров России в Западной Европе. В МИД РФ с удовлетворением отмечают, что отношения стран характеризуются поступательным развитием, что поддерживается диалог на высоком и высшем уровне, в том числе по линии законодательных властей и профильных министерств и ведомств.

Российско-итальянское взаимодействие основывается на торгово-экономическом сотрудничестве. Товарооборот демонстрирует позитивную динамику, несмотря на влияние европейских санкций в отношении России. По данным МИД РФ, к сентябрю 2019 года объем товарооборота составил 18,3 млрд долларов. Координирует работу по этому направлению двусторонний совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, новая сессия которого запланирована на 2020 год.

Как сообщили в российском дипведомстве, министры обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне во время официального визита в Рим в июле президента РФ Владимира Путина. Кроме того, на повестке дня будут международные проблемы, урегулирование региональных кризисов в Сирии, Ливии, на Украине и ситуация в Латиноамериканском регионе.

Перед встречей в астанинском формате

Уходящий год оказался довольно насыщенным для сирийского урегулирования. Конфликтующим сторонам наконец удалось согласовать списки участников Конституционного комитета, состоялись даже две встречи в Женеве при содействии ООН. Они пока не принесли конкретных результатов, но, по мнению экспертов, само желание 150 авторитетных представителей сирийского общества продолжать совместную работу над формированием будущего своей страны является важным показателем.

Россия и ее партнеры по "астанинской тройке" с самого начала прикладывали усилия для создания условий для политического процесса. На следующей неделе (10-11 декабря) в Нур-Султане запланирована международная встреча по Сирии с участием РФ, Ирана, Турции, сирийских руководства и оппозиции. На эту встречу приглашен и Педерсен. Лавров и спецпредставитель ООН по Сирии могут воспользоваться моментом в Риме, чтобы обсудить дальнейшие шаги по содействию мирному процессу в арабской республике.

"Средиземноморские диалоги"

Международная конференция высокого уровня "Средиземноморские диалоги", которая пройдет в итальянской столице 6-7 декабря, организована престижным итальянским Институтом международных политических исследований (ISPI) при поддержке МИД Италии. На открытии конференции выступит глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. Закроет форум по традиции премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Нынешняя конференция - пятая по счету, она приобрела статус одной из ведущих мировых площадок для обмена мнениями о международных проблемах и региональных кризисах. В нынешнем форуме заявлено участие более 40 представителей руководства государств на уровне президентов, премьер-министров и глав МИД. Кроме того, в дискуссиях примут участие около 1000 глав компаний, сотрудников международных организаций и исследователей из более чем 50 стран.

Центральными темами форума традиционно станут вопросы обеспечения безопасности в Средиземноморском регионе, проблемы мирового развития, а также миграционная проблема, которая остается достаточно острой по обе стороны Средиземного моря. Организаторы выделили четыре тематические секции: "Общая безопасность", "Общее процветание", "Миграция" и "Культура и гражданское общество". Кроме того, отдельные дискуссии, помимо России, будут посвящены Турции, Египту, Израилю, Палестине, Саудовской Аравии, Индии, Тунису, Алжиру, Ливии, а также ситуациям в Сирии и Йемене.

Российский министр выступит на одной из сессий конференции, а затем ответит на вопросы ее участников.