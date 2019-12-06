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Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз США делегатам от России в ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высоко оценил прошедшую в Белом доме встречу президента США с аккредитованными при ООН дипломатами
Президент США Дональд Трамп AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи виз российским делегатам в ООН. Об этом заявил в четверг ТАСС постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

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"Мы надеемся, я сегодня говорил об этом на встрече [постпредов при ООН с Трампом], что эта проблема будет решена, - сказал он. - Потому что проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться".

Небензя высоко оценил прошедшую в четверг в Белом доме встречу президента США Дональда Трампа с аккредитованными при ООН дипломатами.

"Хорошо прошла, заинтересованно, живо, обсуждали самые разнообразные темы", - заявил российский постпред. "[Трамп] был вовлечен, с удовольствием с нами общался, слушал и говорил много", - добавил Небензя.

Президент США принимал представителей ряда стран при Всемирной организации. На обеде присутствовали представители государств постоянных и непостоянных членов СБ ООН. Встреча состоялась в связи с тем, что в декабре председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Соединенным Штатам.

Невыдача виз

В целом с начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня. В результате этот вопрос стал предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. Вывод о нарушении США обязательств перед всемирной организацией вошел в итоговый доклад комитета.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что секретариат организации находится в контакте с Вашингтоном по проблеме невыдачи виз США российским дипломатам. Он констатировал, что сложившаяся ситуация напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.

Теги
СШАНебензя, Василий АлексеевичТрамп, ДональдОтказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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