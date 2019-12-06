Зюганов: Китай осуществил то, что не смог сделать СССР

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Китай смог осуществить то, что не удалось сделать Советскому Союзу. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который находится в Китае во главе партийной делегации.

"Китаю удалось то, на чем сломалась наша держава. Им удалось так организовать центральное управление при особой роли партии и социализма с китайской спецификой, помножив это на рыночный механизм, качественную подготовку кадров, высокое трудолюбие, дисциплинированность, все вместе удалось так отрегулировать, что это дало колоссальные темпы роста и одновременно решает проблему борьбы с бедностью и нищетой", - сказал Зюганов в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Только за то, что они 750 млн [жителей страны] вывели из полной нищеты, китайской компартии поставят большой памятник на любом суде истории", - полагает лидер КПРФ. Он высоко отозвался о выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином инициативе "Один пояс - один путь".

Зюганов призвал "сложить потенциалы" России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии в рамках БРИКС, благодаря чему все эти страны будут "в состоянии выдержать любую конкуренцию и обеспечить прорыв".