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Лавров в Риме встретился с премьер-министром Италии Конте

Как ожидается, 6 декабря глава МИД РФ также проведет двусторонние переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, а также выступит на конференции "Средиземноморские диалоги"

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин передает вам наилучшие пожелания. У него остались самые яркие воспоминания от встречи с вами в июле этого года. Мы стараемся успешно продвигаться по пути реализации тех договоренностей, которые вы достигли", - сказал Лавров на встрече.

Встреча прошла в официальной резиденции премьер-министра - дворце Киджи.

Позднее Лавров проведет двусторонние переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, а также выступит на международной конференции "Средиземноморские диалоги".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичИталияРоссияКонте, Джузеппе
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