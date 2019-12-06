Посол РФ оценил вероятность влияния Brexit на санкционную политику Лондона против Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Великобритания будет поддерживать линию Евросоюза в вопросе антироссийских санкций даже после того, как покинет объединение. Об этом заявил в пятницу новый посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Пока у нас нет твердого убеждения о том, каким образом она [санкционнная политика ЕС против РФ] будет Лондоном продолжена. Скорее всего, она будет продолжена", - сказал посол.

В то же время Келин отметил, что выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) может открыть новые возможности для торговых отношений с Россией. "Здесь есть возможности, которые могут открыться в плане того, что будут сняты те барьеры, которые выставлял Евросоюз для нашей торговли. Их довольно много, порядка 20. По мнению нашего торгпредства [в Лондоне] и наших министерств в Москве, могут открыться определенные возможности", - сказал посол.

Отношения между Россией и ЕС ухудшились на фоне украинского кризиса в 2014 году. ЕС ввел санкции в отношении РФ, после чего Москва приняла ряд контрмер.