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Палестино-израильский конфликт

Лавров обсудил с главой МИД Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в контексте подготовки визита президента России в Израиль

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в пятницу в Риме обсудили ситуацию в Сирии, палестино-израильский конфликт и двустороннюю повестку. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки в контексте подготовки визита президента РФ Владимира Путина в Израиль в январе 2020 года. "Был подтвержден настрой на продолжение активного политического диалога", - подчеркнули в МИД.

"Состоялся также обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на текущую ситуацию в Сирии и состояние дел в палестино-израильском урегулировании", - добавили в министерстве.

Встреча прошла на полях конференции "Средиземноморские диалоги".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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