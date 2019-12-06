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Медведев заверил Румаса, что в России нет "антибелорусских элементов"

Премьер-министр России прокомментировал высказывания белорусского лидера о "жесточайшем антибелорусском давлении" на российского президента
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил своего белорусского коллегу Сергея Румаса в том, что в России нет "антибелорусских элементов". Таким образом на переговорах в Сочи он прокомментировал недавние слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что на российского президента Владимира Путина "оказывается жесточайшее антибелорусское давление и притом из близкого окружения, антибелорусского" .

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"Интеграционные процессы так устроены, что всегда сопровождаются обсуждением, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций. Я вот сегодня прочитал о том, что у нас где-то есть "антибелорусские элементы", которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких "антибелорусских элементов" нет", - сказал российский премьер.

В то же время, по его словам, то, что у Москвы и Минска "сохраняются какие-то вопросы, это естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный". "Было бы странно, если бы мы на себя взвалили обязанность договориться по всем позициям. Работа, проделанная нашими коллегами в правительствах двух стран, была очень быстрой, но в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, что мы берем на себя сейчас все решения, мы просто не смогли бы это сделать. Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов, надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит", - заявил Медведев.

Премьер-министр России предложил своему белорусскому коллеге перед встречей двух президентов 7 декабря в Сочи "пробежаться по дорожным картам, по тем вопросам, которые еще не согласованы".

В новость были внесены изменения (17:46 мск) - добавлены подробности.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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