Лавров: в переговорах по урегулированию в Ливии должен участвовать Африканский союз

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Африканский союз должен полноценно участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Любые шаги, которые предпринимаются на земле, на бумаге должны учитывать всю деликатность этой ситуации и должны максимально способствовать тому, чтобы все, кто мало-мальски имеет какое-то отношение к ливийскому кризису, действовали воедино, и чтобы все они собирались за одним столом, - сказал министр. - В том числе Африканский союз, который почему-то незаслуженно отодвигается в сторону от переговоров по ливийской проблеме".

Лавров также обратил внимание на то, что многие страны выражают обеспокоенность в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии по разграничению морских зон. Кроме того, продолжил министр, несогласие с документом выразил признанный парламент Ливии в Тобруке.

"В Ливии ситуация очень непростая, потому что там слишком много игроков, слишком много задается вопросов в отношении того, кто самый легитимный, - резюмировал глава МИД РФ. - Есть решение Совета Безопасности ООН, которое надо уважать".

28 ноября в Стамбуле было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии, которое предусматривает обучение, подготовку, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Афин. Сразу после этого МИД Греции срочно вызвал турецкого посла для получения объяснений относительно подписанного документа, который Афины рассматривают как игнорирующий географические интересы Греции и нарушающий суверенные права третьих стран. Международно признанный парламент Ливии также отверг соглашения, которые заключил с Турцией глава ПНС Фаиз Сарадж.