Слуцкий: антироссийские силы в ПАСЕ вряд ли перестанут оспаривать полномочия России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Украина, Грузия и страны Балтии, вероятно, продолжат оспаривать полномочия делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) даже после заявления Венецианской комиссии Совета Европы о возможности присутствия в составе делегации депутатов Госдумы от Крыма. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заключение Венецианской комиссии должно стать еще одной горькой пилюлей для стран - членов так называемой группы "Балтик-плюс". Однако, вряд ли это их остановит. Разумные доводы не работают в случае антироссийской истерии со стороны агрессивно настроенного меньшинства", - сказал он.

"Поэтому нельзя исключать новых и новых попыток со стороны Украины, Грузии и государств Балтии каким-либо образом поднять вопрос о полномочиях делегации РФ", - добавил депутат.

Вместе с тем, продолжил глава комитета, вердикт Венецианской комиссии "очевидным образом придает добавленной стоимости июньскому решению ПАСЕ о равноправии всех национальных делегаций, которое позволило России вернуться на площадку ассамблеи в Страсбурге". "Рассчитываю, что конструктивно настроенные парламентарии Совета Европы также будут руководствоваться мнением комиссии при ежегодной ратификации полномочий всех национальных делегаций в ПАСЕ в январе 2020 года", - резюмировал он.

Согласно распространенному в пятницу заявлению Венецианской комиссии, "обязанность ПАСЕ не признавать аннексию не обязательно влечет за собой отказ в полномочиях парламентской делегации". Доклад комиссии был подготовлен по просьбе регламентного комитета ПАСЕ в контексте оспаривания полномочий российской делегации по процедурным основаниям. Как пояснил ТАСС источник в СЕ, "инициаторы хотели добиться признания парламентских выборов в России недействительными на том основании, что в них участвовали жители Крыма, и таким образом поставить под сомнения легитимность российской делегации в ПАСЕ и ее полномочия".