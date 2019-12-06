Лавров: Россия ждет от "нормандского саммита" дополнительных договоренностей

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия ожидает, что на саммите в "нормандском формате" в Париже 9 декабря будут приняты дополнительные договоренности, которые позволят прекратить конфликт на востоке Украины. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии международной конференции "Средиземноморские диалоги".

"Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят надежно обеспечить безопасность людей в Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях, так называемый Закон об особом статусе, и которые позволят этот конфликт прекратить", - сказал он.

Лавров добавил, что саммит должен способствовать полному выполнению минских договоренностей. "И, конечно, в Париже на этом саммите мы очень хотим услышать от президента [Украины Владимира] Зеленского, как он сам видит движение вперед, потому что из его окружения официальные лица - министры, члены парламента от его фракции "Слуга народа" - выступают с очень противоречивыми заявлениями", - указал он.

9 декабря лидеры "нормандской четверки" соберутся на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.