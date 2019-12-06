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Санкции в отношении России
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В МИД РФ заявили, что новые санкции США в отношении России не останутся без ответа

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что цель инициаторов санкций - очередная пропагандистская атака против России
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новые антироссийские санкции США - это очередная пропагандистская атака против России. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

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"Получается, что цель инициаторов санкций - вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России. Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения, - указывается в документе. - Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа".

В министерстве отметили, что "если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку, например, на основании двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года". Таких обращений, по информации внешнеполитического ведомства, не поступало.

В МИД РФ напомнили, что США в 2014 году прекратили деятельность совместной рабочей группы по кибербезопасности и с тех пор категорически отказываются ее возобновлять. "Иными словами, Россию постоянно через СМИ обвиняют в неких "кибервзломах", в том числе во время американских президентских выборов, но предъявить настоящим экспертам доказательства этого не хотят. Потому что в Вашингтоне попросту нет подтверждений, которые было бы не стыдно положить на стол перед специалистами", - отмечается в сообщении.

Очередные санкции

В четверг Минфин США объявил о введении санкций в отношении россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которые обвиняются в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp. Помимо Якубца и Турашева, в списке фигурируют еще 15 физических лиц, большая часть которых - граждане России, среди них есть также граждане Греции, Израиля, Испании, Узбекистана и Украины.

Рестрикции также введены против шести российских юридических лиц, связанных, по утверждению Минфина США, с россиянином Денисом Гусевым, входившим в состав хакерской группы. Речь идет об ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль" и ООО "Юником". По версии американского ведомства, Гусев являлся генеральным директором этих организаций и помогал хакерам с проведением финансовых операций.

В отношении Якубца и Турашева американская сторона выдвинула официальные обвинения в сговоре, компьютерном взломе и мошенничестве.

В новость были внесены изменения (20:07 мск) - добавлены подробности.

Теги
УкраинаСШАУзбекистанИспанияГрецияРоссияИзраильСанкции в отношении России
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