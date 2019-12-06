Лавров считает ситуацию в Иране следствием экономического давления США

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Неспокойная ситуация в Иране во многом стала следствием политики Вашингтона, который пытается удушить страну экономически. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии международной конференции "Средиземноморские диалоги".

"Корень всех этих явлений - социально-экономическое положение населения, неудовлетворенность состоянием дел, стремлением к лучшей жизни. Правительства должны реагировать на это, но пытаться на волне этих естественных проявлений делать геополитику - я считаю безответственным и контрпродуктивным. В Иране проблемы очень серьезные, в том числе из-за того, что американцы совершенно противоправно ввели санкции в адрес этой страны, вышли из договоренности - иранской ядерной сделки, а остальных заставляют ее выполнять", - сказал он.

Министр добавил, что эта схема применяется США не первый раз. "Если американский замысел заключается в том, чтобы удушить Иран экономически и стимулировать недовольство народа, то такой же замысел мы наблюдаем в отношении Венесуэлы. Это уже паттерн, образ действий достаточно одинаковый", - отметил Лавров.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. После этого решения в ряде городов страны прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зафиксированы в сотне населенных пунктов.