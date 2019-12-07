Главы МИД 11 стран выступили против попыток фальсификации итогов Второй мировой войны

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе приняли совестное заявление по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. В документе, текст которого опубликован в субботу на сайте российского дипведомства, содержится осуждение попыток фальсификации итогов войны.

Как отмечается в заявлении, Вторая мировая война стала одним из самых жестоких и кровопролитных конфликтов в истории, причинившим чудовищные страдания человечеству. "Помним о всех тех, кто проявил беспримерное мужество на фронте и в тылу и спас нашу цивилизацию от гибели, - указали министры. - Наш священный долг - беречь историческую правду. Решительно осуждаем попытки фальсификации итогов Второй мировой войны".

Главы МИД назвали кощунством любые проявления неуважения к памятникам солдат и полководцев Красной Армии, надругательства над могилами отдавших жизни за освобождение Европы от нацистов. "Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания, - подчеркнули в заявлении. - Призываем все страны чтить память о героях-освободителях и поддерживать в надлежащем состоянии воинские захоронения".

В заявлении также выражено возмущение стремлением некоторых стран по реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. "Замалчивание преступлений на почве этнической и религиозной ненависти неминуемо приведет мир к новой катастрофе, - пояснили министры. - История продемонстрировала опасность потакания национализму, нетерпимости, дискриминации, экстремизму и ненависти на этнической, расовой и религиозной основе".

"Подтверждаем приверженность идее свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности, - подчеркивается в документе. - Подвиг воинов-победителей Второй мировой войны и их беззаветная жертвенность должны быть вечным наказом грядущим поколениям - крепить мир на принципах справедливости, равенства и неделимости безопасности".