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Путин указал на важность встречи с Лукашенко в канун 20-летия союзного договора

Президент России также отметил значимость возможности "поговорить о перспективах"

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на важность встречи и возможность поговорить о перспективах сотрудничества с президентом Белоруссии Александром Лукашенко именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. Об этом российский лидер сказал, открывая встречу со своим белорусским коллегой.

"Мы вам благодарны за то, что вы приняли приглашение и приехали сюда именно сегодня, это важно, потому что завтра исполняется 20 лет союзному договору, - подчеркнул Путин. - Наши коллеги на правительственном уровне, министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее Договора о Союзном государстве, поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не выполнено в рамках этого документа, и что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами".

Российский лидер подчеркнул, что имеет ввиду и отношения с другими соседями и странами - партнерами в рамках Евразийского экономического союза. Путин отметил важность возможности "поговорить о перспективах".

"Мне кажется, что в этом смысле наша встреча сегодня является знаковой, - обратился президент РФ к своему визави, поблагодарив Лукашенко за его приезд в Россию. - Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики".

Среди других перспективных направлений сотрудничества Путин указал социальную сферу. При этом он добавил, что таким образом обе страны могли бы получать заметные преимущества от интеграции.

В ходе протокольной части начавшейся встречи произошел небольшой курьез. Когда лидеры обеих стран поприветствовали друг друга, в зале случайно погас свет. "Закончилось [электричество], - пошутил Путин. - Лукашенко незамедлительно в шутку указал на "виновного". "Это Дима Песков все это [сделал], я знаю", - рассмеялся белорусский лидер. Путин на эту остроту ответил смехом. Свет в зале тут же зажегся, и дальнейшие переговоры продолжились уже без представителей прессы.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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