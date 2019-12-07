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Аксенов предостерег организаторов "маршей на Крым" от нарушения российских законов

В пятницу СМИ сообщили о планах главы запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова организовать "марш на Крым" с привлечением представителей международных организаций

ЕВПАТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал организаторам "маршей на Крым" соблюдать российские законы, иначе к нарушителям границы будут применены все [допустимые в таких случаях] средства. Об этом он сообщил журналистам в субботу.

Ранее в пятницу, по сообщениям украинских СМИ, глава запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о намерениях организовать "марш на Крым", который планируется провести с территории Херсонской области Украины с привлечением представителей международных организаций. О сроках проведения акции не сообщалось.

"У нас на границе никаких проблем нет, Крым в безопасности. Все марши возможны только до нейтральной полосы, после нейтральной полосы, как и ко всем нарушителям границы, будут применены такие же законные меры. Советую законы Российской Федерации никому не нарушать, в том числе тем, кто на марши собирается. Согласно законодательству, для защиты границы будут использованы все средства. Пусть по Херсонской области по кругу ходят. Никакого марша в Крыму точно не будет", - сказал Аксенов.

Чубаров, наряду с бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым и депутатом Верховной рады Украины Мустафой Джемилевым в РФ считается инициатором продовольственной, транспортной, а затем и энергетической блокады полуострова.

Иск о признании экстремистской организацией "Меджлиса крымско-татарского народа" был подан прокурором Крыма Натальей Поклонской 15 февраля 2016 года в Верховный суд России, который поддержал доводы истца. В сентябре того же года ВС РФ подтвердил данное решение, оно вступило в законную силу.

Власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% граждан соответственно, и уже в марте президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичПоклонская, Наталья ВладимировнаКрымСевастополь
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