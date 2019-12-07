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Россия - Белоруссия

Путин и Лукашенко продолжили общение с глазу на глаз после переговоров в составе делегаций

Переговоры также продолжаются и у членов делегаций - с российской стороны ее возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев
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История интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжили общение с глазу на глаз после того, как провели за столом переговоров вместе с членами своих делегаций чуть более двух часов.

Президент РФ пригласил всех участников встречи на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства, а лидеры двух государств в данный момент предпочли продолжить общение в формате один на один.

Переговоры также продолжаются и у членов делегаций - с российской стороны ее возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, а с белорусской Сергей Румас. С российской стороны во встрече принимают участие, в частности, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.

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