Переговоры Путина и Лукашенко продолжаются четыре часа

Делегации России и Белоруссии собрались сначала вместе. Российский лидер приветствовал всех участников встречи и поздравил с двадцатилетием с момента подписания договора о создании Союзного государства. Путин отметил, что правительствами обеих стран за минувшие годы проделана большая работа по интеграции. Глава российского государства предложил всем участникам переговоров обсудить дальнейшие перспективы интеграционного процесса.

После первой "общей" части встречи, которая длилась около двух часов, лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили беседу с глазу на глаз. Делегации же, которые возглавляют премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, продолжили общение в формате рабочего обеда. После обеда главы государств вернулись к обсуждению вопросов за общий стол.

С российской стороны во встрече принимают участие, в частности, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие.