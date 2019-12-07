Переговоры Путина и Лукашенко завершились, продлившись пять с половиной часов

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры российской и белорусской делегаций, возглавляемых президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, завершились, продлившись пять с половиной часов.

Открывая встречу, российский лидер приветствовал всех участников встречи и поздравил с двадцатилетием с момента подписания договора о создании Союзного государства. Путин отметил, что правительствами обеих стран за минувшие годы проделана большая работа по интеграции. Глава российского государства предложил всем участникам переговоров обсудить дальнейшие перспективы интеграционного процесса.

После первой "общей" части встречи, которая длилась около двух часов, лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили беседу с глазу на глаз. Делегации же, которые возглавляют премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, продолжили общение в формате рабочего обеда. После обеда главы государств вернулись к обсуждению вопросов за общий стол.