Новая встреча президентов России и Белоруссии пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат обсуждать вопросы интеграции на встрече 20 декабря. Об этом журналистам рассказала глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам российско-белорусских переговоров.

"У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря, она состоится в Санкт-Петербурге, - сказал министр. - Если потребуется, то председатели правительств и президенты могут по этим линиям созвониться, могут еще даже провести дополнительную встречу".