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Россия - Белоруссия
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Новая встреча президентов России и Белоруссии пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил об итогах российско-белорусских переговоров в Сочи
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История интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат обсуждать вопросы интеграции на встрече 20 декабря. Об этом журналистам рассказала глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам российско-белорусских переговоров.

"У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря, она состоится в Санкт-Петербурге, - сказал министр. - Если потребуется, то председатели правительств и президенты могут по этим линиям созвониться, могут еще даже провести дополнительную встречу".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичРоссия - Белоруссия
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