Эксперт: РФ и Белоруссии не следует поддаваться интеграционной эйфории

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Москве и Минску для избежания проблем следует не поддаваться интеграционной эйфории, а сохранять и укреплять реальные успехи. Такое мнение высказал ТАСС программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов в связи с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.

По его словам, решение лидеров двух государств о создании Союзного Государства стало одним из первых эффективных шагов по координации реального сотрудничества и восстановления нарушенных связей после распада СССР. "Формат Союзного государства принес прежде всего ощутимые выгоды для простых граждан двух стран. Это снятие пограничных формальностей, единый рынок труда, значительно усилились образовательные, культурные и экономические связи двух стран, - пояснил собеседник агентства. - Тем самым, Союзное государство смогло эффективно реализовать важнейшую задачу постсоветской интеграции - приблизить политические проекты к простым людям. В этом его историческая заслуга".

Говоря о будущем Союзного государства, Барабанов напомнил о начатой руководством РФ и Белоруссии программе по подготовке дорожных карт. "В случае их реализации они позволят придать дальнейший импульс для углубления двусторонних связей между нашими странами, - отметил он. - В то же время, теория и практика интеграционных процессов показывают, насколько важно в таких случаях не забегать вперед, а сохранять и развивать те реальные успехи, которые уже наработаны. Во многом опыт Европейского Союза и те проблемы, с которыми он сейчас сталкивается, отсутствие единства между членами ЕС по многим острым вопросам вызвано именно чересчур ускоренной интеграцией, своего рода интеграционной эйфорией, которая не принимала во внимание реально существующие национальные ограничители".

"Поэтому в опыте строительства Союзного государства хотелось бы избежать этих ошибок", - заключил он.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В настоящее время ведется работа над программой углубления интеграции России и Белоруссии. Стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, 20 из которых готовы к подписанию.

7 декабря лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, которая продемонстрировала, что количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось. Президенты договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря.