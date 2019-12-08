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Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства

Российский лидер высоко оценил достигнутый двумя странами прогресс на пути интеграции и сотрудничества

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю двадцатилетия подписания Договора о создании Союзного государства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости", - подчеркнул в поздравлении российский президент.

В сообщении отмечается, что Путин "высоко оценил достигнутый двумя странами за прошедший период прогресс на пути интеграции и сотрудничества, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, интенсивное развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов". Глава государства также отметил в своем послании, что "для россиян и белорусов обеспечиваются равные возможности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении медицинской и социальной помощи".

Президент России подтвердил важность того, что позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза, и выразил уверенность в дальнейшем продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего взаимодействия на всех направлениях, добавили в Кремле.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В настоящее время ведется работа над программой углубления интеграции России и Белоруссии. Стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, 20 из которых готовы к подписанию.

7 декабря Путин и Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, которая продемонстрировала, что количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось. Президенты договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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