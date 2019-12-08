Вице-губернатор Владимирской области Климанов ушел в отставку по собственной инициативе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вице-губернатор Владимирской области Вячеслав Климанов, возглавляющий московское представительство региона при правительстве РФ, ушел в отставку по собственной инициативе. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова.

"Вячеслав Петрович [Климанов] покинул пост вице-губернатора по собственной инициативе. В этом году он достиг пенсионного возраста. Последним днем его работы на посту вице-губернатора и руководителя областного представительства в Москве стало 6 декабря", - сказала Петрова.

Ранее свой пост покинула врио первого вице-губернатора Владимирской области Марина Чекунова, ушедшая в отставку в связи с переходом на другую работу на федеральном уровне.

Климанов был назначен на пост вице-губернатора 5 декабря 2018 года. До этого он в течение почти семи лет работал в аппарате Законодательного собрания Владимирской области.