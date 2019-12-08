{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вице-губернатор Владимирской области Климанов ушел в отставку по собственной инициативе

Он занимал этот пост с 5 декабря 2018 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вице-губернатор Владимирской области Вячеслав Климанов, возглавляющий московское представительство региона при правительстве РФ, ушел в отставку по собственной инициативе. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова.

"Вячеслав Петрович [Климанов] покинул пост вице-губернатора по собственной инициативе. В этом году он достиг пенсионного возраста. Последним днем его работы на посту вице-губернатора и руководителя областного представительства в Москве стало 6 декабря", - сказала Петрова.

Ранее свой пост покинула врио первого вице-губернатора Владимирской области Марина Чекунова, ушедшая в отставку в связи с переходом на другую работу на федеральном уровне.

Климанов был назначен на пост вице-губернатора 5 декабря 2018 года. До этого он в течение почти семи лет работал в аппарате Законодательного собрания Владимирской области.

Теги
РоссияВладимирская область
Реклама на ТАСС
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства
Российский лидер высоко оценил достигнутый двумя странами прогресс на пути интеграции и сотрудничества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС