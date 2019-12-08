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Эксперт: дорожные карты интеграции РФ и Белоруссии не удастся утвердить в ближайшее время

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что многие трудности на нынешней стадии переговоров обусловлены тем, что сближение по политическому треку не идет намеченными темпами и отстает от экономической повестки

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Дорожные карты по дальнейшей интеграции России и Белоруссии, которые стали главной темой переговоров глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 декабря в Сочи, не получится утвердить в ближайшее время. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС в воскресенье высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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"Российская сторона попыталась применить дорожные карты на несколько лет, чтобы договориться о правилах жизни, потому что Лукашенко вынуждает Москву каждый год в декабре договариваться на следующий год, - сказал эксперт. - Но осуществить это вряд ли удастся. В следующем году эта ситуация, к сожалению, повторится".

Встреча лидеров, по словам аналитика, прошла в деловом ключе, основанном на прагматичном расчете. Как указал Жарихин, такой подход может не устраивать Лукашенко, заявления которого говорят о том, что он хочет, чтобы для белорусских компаний, учитывая союзнические отношения Москвы и Минска, были созданы те же условия экономической деятельности, что и для российских.

При этом аналитик обратил внимание, что на пути дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства стоит целый ряд препятствий, обусловленных, в частности, тем, что белорусская сторона не готова делегировать на наднациональный уровень часть полномочий в ответ на экономические преференции. Он указал на то, что различия между внутренними и внешними ценами на товары и услуги являются международной практикой и не мешают другим странам-союзникам осуществлять взаимную торговлю.

"США и Саудовская Аравия состоят в очень тесных союзнических отношениях, но вы не думаете, что Вашингтон продает Эр-Рияду вооружение по внутренним ценам, - сказал он. - И это никак не мешает сотрудничеству".

Эксперт также обратил внимание на политические аспекты российско-белорусской интеграции. По мнению Жарихина, многие трудности на нынешней стадии переговоров обусловлены тем, что сближение по политическому треку, предполагающее, в частности, создание общего парламента, не идет намеченными темпами и отстает от экономической повестки.

7 декабря Путин и Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Президенты договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря. Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В настоящее время ведется работа над программой углубления интеграции России и Белоруссии, стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, 20 из которых готовы к подписанию.

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