Грушко: урегулирование на Украине зависит от выполнения ранее принятых решений

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Москва негативно относится к инициативе по расширению "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция), урегулирование на Украине зависит только от выполнения ранее принятых решений. Об этом заявил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление замгоссекретаря США Дэвид Хейл о расширении "нормандского формата".

"Не надо искать альтернативу, - подчеркнул Грушко. - Надо идти по двум трекам: по треку безопасности - завершить наконец разведение сил; и по политическому - запустить процесс путем введения в действие "формулы Штайнмайера" и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса".

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится в понедельник в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.