Лавров и Помпео обсудят в Вашингтоне международные и двусторонние вопросы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудят 10 декабря в Вашингтоне международные и двусторонние вопросы. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"10 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США Майкла Помпео. В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - информировали в дипведомстве.

По информации Госдепа, переговоры Лаврова и Помпео начнутся в 10:30 по местному времени (18:30 мск), а совместная пресс-конференция намечена на 13:15 по местному времени (21:15 мск).

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщила, что Помпео намерен обсудить с Лавровым 10 декабря в Вашингтоне двусторонние отношения, контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии и на Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил телеканалу CBS, что не исключает также возможности встречи Лаврова с американским лидером Дональдом Трампом.