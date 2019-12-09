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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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Встреча Путина с Зеленским пройдет после завершения саммита в "нормандском формате"

Стороны обсудят вопрос выполнения минских соглашений, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на понедельник уже после переговоров в "нормандском формате". Это подтвердил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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"Встреча [Путина и Зеленского] будет. Договорились о ней. Все это будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы, то есть, очевидно, после завершения всех мероприятий [саммита]", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что не знает, сколько продлится беседа, так как "это будет зависеть от лидеров".

Отвечая на вопрос о темах, которые могут обсудить Путин и Зеленский, Ушаков подчеркнул, что прежде всего в повестке стоит вопрос выполнения минских соглашений. "Посмотрим", - ответил Ушаков на уточняющий вопрос о готовности российской стороны обсуждать различные идеи Киева, например, "о муниципальной страже" в Донбассе.

Для Путина и Зеленского, возглавившего украинское государство в мае текущего года, это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону - в июле, августе, сентябре и ноябре. Как ожидается, с президентом Украины в двустороннем формате российский лидер может обсудить разные вопросы, в том числе проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Последняя встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияФранцияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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