Новак, Ушаков и Сурков входят в российскую делегацию, вылетающую на саммит в Париж

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков входят в российскую делегацию, которая вылетает в Париж, где глава российского государства Владимир Путин в понедельник примет участие в "нормандском саммите" и проведет двусторонние встречи с лидерами Германии, Франции и Украины.

Как ранее сообщил ТАСС источник, близкий к организации саммита, до начала переговоров "четверки" президент РФ проведет двусторонние встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В свою очередь, двусторонняя встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского планируется после завершения саммита. Как ожидается, с украинским лидером президент РФ может обсудить, в том числе, проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Для Путина и Зеленского, возглавившего украинское государство в мае, это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону - в июле, августе, сентябре и ноябре.

Темой беседы тет-а-тет президента РФ с французским коллегой может стать, помимо прочего, вопрос о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности - ранее Макрон ответил на послание Путина, содержащее соответствующий призыв, и выразил готовность к диалогу на этот счет. В свою очередь, встреча Путина с Меркель пройдет на фоне высылки Берлином в начале декабря двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества властей РФ по делу об убийстве гражданина Грузии в столице ФРГ летом 2019 года. По мнению самой Меркель, этот случай не повлияет на саммит в "нормандском формате", но является "событием" с точки зрения двусторонних отношений с Россией.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Последняя встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров.