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Источник в МИД РФ: Россия готова рассмотреть предложения США по ядерному разоружению

Источник напомнил, что еще в 2018 году Москва передала американской стороне проект совместного заявления по недопущению ядерной войны
Здание МИД РФ Александр Щербак/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Москва готова внимательно рассмотреть конкретные предложения Вашингтона по тематике ядерного разоружения. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в МИД РФ.

"В условиях угроз, создаваемых США, разумеется, сделаем все необходимое для обеспечения своей национальной безопасности. Однако последовательно выступаем за возобновление диалога по проблематике стратегической стабильности, открытость к чему в последнее время стали демонстрировать в Вашингтоне. Если заявление Дональда Трампа от 25 апреля о некоем новом договоре по ядерному разоружению, о котором он также говорил Владимиру Путину 3 мая, будет облечено в форму конкретного предложения, чего до сих пор не произошло, готовы его внимательно рассмотреть", - заявил источник.

Как отметил собеседник агентства, еще в октябре 2018 года Россия передала американской стороне проект совместного заявления РФ и США по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности, предложив подтвердить, что страны "будут вести себя ответственным образом и не намерены скатываться в конфронтацию, чреватую гибелью человечества".

"Это помогло бы снять растущую обеспокоенность в мире из-за решения Вашингтона по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и неопределенности по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Но в ответ слышим отговорки, за которыми скрывается нежелание брать подобное обязательство", - добавил источник.

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