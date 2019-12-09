Источник в МИД: Москва встревожена уклончивой позицией Вашингтона по продлению СНВ-III

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Уклончивая позиция Вашингтона относительно продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III) вызывает у Москвы озабоченность. Об этом заявил в понедельник ТАСС источник в МИД РФ.

"Уклончивая позиция Вашингтона относительно продления этого ДСНВ, истекающего в феврале 2021 года, вызывает тревогу за судьбу стратегической стабильности", - подчеркнул собеседник агентства.

На Смоленской площади также обратили внимание на то, как Соединенные Штаты выполняют свои обязательства по СНВ-III. "Часть их тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подводных лодок почему-то были переоборудованы не так, как изначально согласовано, - пояснил источник. - Причем нам не дают убедиться вблизи, что их нельзя привести в прежнее состояние. Если же это возможно, то американцы смогут оперативно вернуть на данные средства более 1200 ядерных боезарядов".

Факты нарушения ДРСМД

Факты говорят о том, что США нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при этом Вашингтон так и не предъявил никаких доказательств о нарушении Россией обязательств по документу, заявил ТАСС источник.

"Американцы так и не привели никаких реальных фактов в подкрепление претензий к нам по ДРСМД, чем пытаются оправдать свой выход. Назвали только индекс одной из наших ракет - 9М729 - и даты испытаний в Капустином Яре. Но, как мы им разъясняли, дальность ее действия меньше 500 км, что военные США могли наблюдать со своих спутников, - обратил внимание собеседник. - То, что они не предоставили данных, зафиксированных объективными средствами технического контроля, говорит само за себя".

Российская сторона не раз выражала озабоченность по поводу того, как Вашингтон соблюдает ДРСМД, подчеркнул источник. "Например, как бы "в ответ" на российские "нарушения" Конгрессом еще в 2018 году открыто профинансирована разработка ракетных вооружений наземного базирования с запрещенной дальностью от 500 до 5500 км, - отметил он. - Почти 20 лет ставили вопросы по американским беспилотникам и ракетам-мишеням, явно не вписывающимся в Договор".

"В 2015 году США вообще развернули на базе ПРО в Румынии пусковые установки Mk-41, способные запускать не только перехватчики, но и ударные Tomahawk, что прямо запрещено делать на суше. Давно объявлено, что в 2020 году такие же должны появиться в Польше", - напомнил источник.

"Показателем того, что США нарушали Договор, стало начало ими уже 18 августа этого года, то есть всего через 16 дней после прекращения его действия [2 августа], испытаний систем, ранее им запрещенных. Предложение [президента РФ] Владимира Путина о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования Вашингтон фактически отклонил, заявляя о намерении начать их развертывание в Азии (якобы для "сдерживания" Китая) и не исключая того же в Европе", - подчеркнул собеседник агентства.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.