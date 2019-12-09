Источник в МИД России заявил, что США мешают плановой ротации российских дипучреждений

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. США сознательно препятствуют плановой ротации находящихся там российских дипломатических учреждений. Об этом заявил ТАСС источник в МИД РФ в преддверии визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Постоянно ставим вопрос о необходимости снятия многочисленных раздражителей двусторонней сферы отношений, перечень которых при администрации Дональда Трампа продолжал расширяться. С 2017 года консульские учреждения США в России, к примеру, искусственно ограничивали выдачу въездных виз, в результате чего срывались многие деловые и частные поездки, даже спортивные и культурные обмены, - отметил собеседник. - В сентябре этого года дошло до того, что в Нью-Йорк не смогла попасть часть российской делегации на 74-й сессии ГА ООН, блокируются поездки на другие мероприятия".

"Американские власти сознательно мешают плановой ротации наших дипломатических учреждений, ведя против них настоящую "визовую войну", - подчеркнул источник.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня.