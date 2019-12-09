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Источник в МИД: РФ готова к обмену с США гарантиями о невмешательстве во внутренние дела

На диалог Москвы и Вашингтона влияет внутриполитическая ситуация в США, считает источник

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Москва по-прежнему готова обменяться с Вашингтоном гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Об этом заявил ТАСС источник в МИД РФ в преддверии визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"С целью преодоления взаимного недоверия неоднократно ставили вопрос о том, чтобы обменяться с США письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга - по образцу обмена личными нотами между Франклином Рузвельтом и Максимом Литвиновым при восстановлении дипломатических отношений в 1933 году, на чем тогда настаивали американские власти. Мы готовы снова предоставить гарантии и даже 7 июня 2018 года передали в Госдепартамент проект такого послания", - сказал собеседник.

Однако, обратил внимание источник, в Вашингтоне "давать обещания отказались, утверждая, что Хельсинкский акт 1975 года позволяет им [США] продвигать в России демократию".

Внутриполитическая ситуация в США

Внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах оказывает сильное влияние на диалог Москвы и Вашингтона, заявил источник в МИД РФ.

"Дональд Трамп публично и в рабочих контактах не раз говорил о стремлении "поладить" с Россией, найти точки соприкосновения на различных треках взаимодействия. Президент России также отмечал, что мы готовы предпринять встречные шаги по оздоровлению ситуации в отношениях, которые деградировали не по нашей вине. Выправить положение можно только на основе равноправия и уважения интересов друг друга", - напомнил собеседник агентства.

"Вместе с тем практическая политика администрации Дональда Трампа на российском направлении, по сути, воспроизводит курс на "системное сдерживание" нашей страны, заданный еще Бараком Обамой. На атмосфере диалога сильно сказывается перегретая внутриполитическая обстановка в США, включая истерию вокруг клеветнических обвинений во "вмешательстве России в американские выборы", - продолжил он. - Однако за 3,5 года их тиражирования никаких реальных доказательств нашего воздействия не появилось. Не принесло их и длившееся два года расследование специального прокурора Роберта Мюллера".

Источник напомнил, что с 2017 года Россия фактически закреплена в статусе "врага" США в законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций", "который кодифицировал прежние антироссийские шаги Барака Обамы и предусматривает их постоянное расширение".

В обновленных при Трампе ключевых стратегиях - национальной безопасности, оборонной и ядерной, а также в обзоре политики в сфере ПРО - Россия также представлена как главная угроза американскому геополитическому доминированию, указал он.

Преодоление разногласий

Москва исходит из того, что рано или поздно РФ и США удастся решить существующие между странами проблемы, заявил источник.

"Не зацикливаемся на негативе. Открыты к поиску путей преодоления существующих проблем и уверены, что рано или поздно это получится, поскольку отвечает потребностям обеих стран. Готовы к выстраиванию с США конструктивного и максимально тесного взаимодействия на основе равноправия и взаимного учета интересов", - отметил собеседник агентства.

По отдельным международным и региональным темам профессиональный разговор уже идет, продолжил источник. По его словам, хорошую динамику набрал диалог по линии национальных советов безопасности: удалось воссоздать рабочую группу по противодействию терроризму под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана, которая существовала в 2002-2014 годах и с декабря 2018 года провела четыре заседания. Кроме того, поддерживаются интенсивные и полезные рабочие контакты по таким вопросам, как урегулирование положения в Сирии, Афганистане, на Корейском полуострове, добавил он.

"Позитивных результатов взаимодействия пока немного и их недостаточно, чтобы говорить о качественных сдвигах в российско-американских отношениях. В мировых делах Вашингтон по-прежнему делает ставку на навязывание своей воли остальным игрокам", - указал источник.

Как подчеркнул собеседник агентства, США продолжают предпринимать недружественные шаги против России. "Команда Дональда Трампа, в частности, подхватила линию своих предшественников на усиление санкционного прессинга. В общей сложности с 2011 года, когда американцы отказались от "перезагрузки" отношений, соответствующие односторонние меры вводились 77 раз, из них 37 раз - при нынешнем хозяине Белого дома, в том числе 5 декабря. Под разнообразными американскими ограничениями - 306 граждан России и 492 юридических лица", - отметил он.

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