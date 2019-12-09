Путин прибыл в Париж на саммит в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж, где в понедельник пройдет саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) по теме урегулирования в Донбассе. Париж встречает участников саммита относительно теплой для начала зимы погодой (около восьми градусов выше нуля) и небольшим дождем. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Шарль де Голль, где Путин пересел в лимузин Aurus и отправился в Елисейский дворец.

Помимо переговоров в "нормандском формате", в резиденции главы французского государства пройдет и серия параллельных двусторонних бесед лидеров. Так, до начала четырехстороннего саммита у президента РФ запланированы отдельные переговоры - сначала с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, затем с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 18:00 по московскому времени. На переговоры лидеров отводится два часа 45 минут.

Встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на понедельник уже после переговоров в "нормандском формате", подтвердил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Все это будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы, то есть, очевидно, после завершения всех мероприятий [саммита]", - уточнил представитель Кремля. Он добавил, что не знает, сколько продлится беседа, так как "это будет зависеть от лидеров". Отвечая на вопрос о темах, которые могут обсудить Путин и Зеленский, Ушаков подчеркнул, что прежде всего в повестке стоит вопрос выполнения минских соглашений. Для Путина и Зеленского, возглавившего украинское государство в мае текущего года, это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону - в июле, августе, сентябре и ноябре.

Темой беседы тет-а-тет президента РФ с французским коллегой может стать, помимо прочего, вопрос о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности - ранее Макрон ответил на послание Путина, содержащее соответствующий призыв, и выразил готовность к диалогу на этот счет. В свою очередь встреча Путина с Меркель пройдет на фоне высылки Берлином в начале декабря двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества властей РФ по делу об убийстве гражданина Грузии в столице ФРГ летом этого года. По мнению самой Меркель, данный случай не повлияет на саммит в "нормандском формате", но является "событием" с точки зрения двусторонних отношений с Россией.