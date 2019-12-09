Мэр Краснодара отстранил от работы чиновников из-за дела о мошенничестве при вывозе мусора

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе совещания в администрации отстранил от работы чиновников, ответственных за контроль системы утилизации отходов в городе из-за возбужденного уголовного дела. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили ТАСС, что дело возбуждено по статье о мошенничестве.

"Появляется информация о том, что этот мусор не вывозился на полигон, а где-то складировался. Сейчас управлением внутренних дел по городу Краснодару расследуется уголовное дело. Мусорная тема - у нас в городе одна из самых проблемных и болезненных. Всех ответственных лиц, которые отвечали за исполнение этого контракта в каждом внутригородском округе, на период, пока идут следственные действия, отстраняем от исполнения служебных обязанностей", - сказал Первышов.

Он уточнил, что речь идет о возможных нарушениях контрактной системы по утилизации отходов, заключенных внутригородскими округами Краснодара с подрядными организациями. По его словам, контролировать выполнение контрактных обязательств должны были начальники отделов по санитарии в каждом внутригородском округе.

"В следственном управлении УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время по данному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия", - сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе совещания мэр заявил, что если в ходе расследования подтвердятся факты, что мусор по данным контрактам не вывозился или вывозился на необорудованные свалки, а не до полигонов, чиновники будут уволены с работы.