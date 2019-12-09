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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Путин проводит встречу с Меркель перед началом саммита в "нормандском формате"

В предыдущий раз президент России и канцлер Германии встречались на полях саммита G20 в Осаке в конце июня

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Беседа проходит без прессы в Зале послов в Елисейском дворце перед началом саммита в "нормандском формате" (Россия, Франция, ФРГ, Украина).

Параллельно с этим в резиденции французского лидера идет двусторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским.

О возможных темах беседы президента РФ с канцлером ФРГ стороны ранее напрямую не сообщали. Как отметили в правительстве Германии, есть "широкий спектр тем" для обсуждения. Встреча проходит на фоне высылки Берлином в начале декабря двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества властей РФ по делу об убийстве гражданина Грузии в столице ФРГ летом этого года. По словам самой Меркель, данный случай не повлияет на саммит в нормандском формате, так как является событием в первую очередь для двусторонних отношений Германии с Россией. На вопрос, намерена ли она обсудить эту тему с Путиным в Париже, Меркель ответила: "Мы вам сообщим, о чем там поговорим".

В предыдущий раз Путин и Меркель встречались на полях саммита Группы двадцати в Осаке в конце июня этого года.

Что касается двусторонних торгово-экономических связей, то, как говорится в материалах пресс-службы Кремля, по итогам января-сентября 2019 года объем российско-германского товарооборота сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,9% и составил $38,5 млрд. Российский экспорт в Германию сократился на 18,3% до $20,5 млрд, а импорт - на 5,8% до $18 млрд. В 2018 году, по данным ФТС России, объем российско-германской торговли составил $59,6 млрд, что почти на 20% выше показателей 2017 года.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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