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Лавров: общественность ЕС должна реагировать на нарушения прав русскоязычных жителей

Глава МИД РФ также отметил, что глубокую озабоченность вызывают попытки сфальсифицировать и политизировать историю, в том числе Второй мировой войны

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Общественность государств Евросоюза должна должным образом реагировать на факты нарушения прав русскоязычных жителей союза. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам проходящего в понедельник в Европарламенте 13-го Европейского русского форума, которое зачитал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"К сожалению, в целом ряде государств Европы наблюдаются такие опасные явления, как сохраняющаяся проблема безгражданства, а также рост русофобских настроений, ограничение возможностей на использование русского языка и получение образования на нем. Глубокую озабоченность вызывают попытки сфальсифицировать и политизировать историю, в том числе Второй мировой войны. Европейская общественность должна знать и должным образом реагировать на данные факты", - говорится в обращении.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Европейский русский форум за годы своего существования стал полезной площадкой для поддержания конструктивного диалога между представителями общественно-политических кругов России и ЕС по широкому спектру насущных проблем - от европейской безопасности до состояния и перспектив российско-еэсовских отношений.

Европейский русский форум проводится в Европарламенте на ежегодной основе. Он организован евродепутатом от Латвии Мирославом Митрофановым. В нем принимают участие европейские и российские депутаты, общественные и религиозные деятели, ученые и журналисты, представители русского зарубежья в странах ЕС.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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