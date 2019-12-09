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Путин распорядился провести заседание оргкомитета "Победа"

Заседание состоится 11 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 11 декабря заседания Российского организационного комитета "Победа". Как отмечается в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, мероприятие пройдет в Кремле.

Российский организационный комитет "Победа" является совещательным и консультативным органом при президенте РФ и образован для проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов. Председателем оргкомитета является президент РФ. В состав этой структуры входят представители правительства РФ, обеих палат Федерального Собрания, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ряда ветеранских и молодежных общественных организаций.

Согласно положению об оргкомитете, его заседания проводят председатель или по его поручению один из заместителей.

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Путин, Владимир Владимирович
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