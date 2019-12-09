Путин и Макрон проводят в Елисейском дворце двустороннюю встречу

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон проводят двустороннюю встречу перед началом саммита лидеров в "нормандском формате" (Россия, Франция, ФРГ, Украина). В настоящее время встреча проходит с глазу на глаз, ожидается, что позже к лидерам двух стран присоединятся члены делегаций.

Беседа началась в Золотом зале Елисейского дворца. Перед этим Путин в двустороннем режиме побеседовал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а Макрон в свою очередь провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Темой беседы российского лидера с французским коллегой может стать, помимо прочего, вопрос о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности. Ранее Макрон ответил на послание Путина, содержащее соответствующий призыв, и выразил готовность к диалогу на этот счет.

В предыдущий раз Путин и Макрон проводили двусторонние переговоры в форте Брегансон на юге Франции во время рабочего визита российского лидера в республику в августе. После этого президенты двух стран четырежды говорили по телефону. В этом году Путин и Макрон также встречались в июне на полях саммита Группы двадцати в Осаке и кратко общались в конце сентября в Париже после церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком.

По состоянию на конец сентября текущего года взаимный товарооборот России с Францией сократился на 19,3% по сравнению с первыми тремя кварталами 2018 года, говорится в материалах пресс-службы Кремля. Российский экспорт в республику снизился на 14,3%, импорт из Франции - на 22,8%. Годом ранее объем взаимной торговли двух стран вырос по сравнению с 2017 г. на 11,2% до $17,2 млрд.