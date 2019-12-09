Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.

История судебного разбирательства по кредиту России для Украины

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Верховный суд Великобритании 9 декабря начал рассматривать спор Украины и России о долге по невыплаченным Киевом еврооблигациям на $3 млрд.

"Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти [The Law Debenture Trust Corporation plc - доверительный управляющий по евробондам]", - заявили в Минфине.