Климов: сотни случаев преследования людей за связи с Россией отмечены в ЕС в 2018 году

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Свыше 600 случаев преследования людей за связи с Россией зарегистрировано в государствах Евросоюза в 2018 году. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, выступая на проходящем в понедельник в Европарламенте 13-м Европейском русском форуме.

"Только за прошлый год зарегистрировано более 600 случаев и актов преследования в странах ЕС за связи с Россией. Причем преследования очень серьезные - вплоть до арестов. У нас в экспертной среде даже появился такой термин - "дегуманизация русских за рубежом", - сказал он.

"Преследования русских в странах ЕС связаны не с культурой или с языком. Здесь все иначе. Где-то есть большая Россия, которая сегодня вернулась на мировую сцену, чего никто не ждал. Поэтому решили мстить тем, кто ближе, кто менее защищен, до кого легче добраться. И это делается. Это происходит везде, специально факты искать не нужно. Например, сегодня исполком WADA сделал заявление, что русские под своим флагом не должны ни в футбол играть, ни легкой атлетикой заниматься", - констатировал сенатор.

В качестве еще одного примера он привел историю создателя болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова, который осенью вместе с женой был задержан полицией по обвинению в шпионаже в пользу России. Впрочем, затем болгарский политик перешел в статус свидетеля из-за отсутствия против него каких бы то ни было улик.

Говоря о русском языке в ЕС, Климов отметил, что даже в здании Европарламента "до половины депутатов способны говорить по-русски, а в сообществе есть страны, где более половины населения говорят на русском". "Однако русский язык так и не стал официальным языком ЕС", - подчеркнул он.

Европейский русский форум проводится в Европарламенте на ежегодной основе. Он организован евродепутатом от Латвии Мирославом Митрофановым. В форуме принимают участие европейские и российские депутаты, дипломаты, общественные и религиозные деятели, ученые и журналисты, представители русского зарубежья в странах ЕС.