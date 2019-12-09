Путин и Зеленский обменялись рукопожатием перед началом переговоров "четверки"

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - перед началом переговоров в "нормандском формате" обменялись рукопожатием. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да. До начала встречи [в "нормандском формате"]", - ответил Песков на вопрос, был ли у Путина и Зеленского контакт и обменялись ли они рукопожатием.

В настоящий момент президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский проводят переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца. По данным пресс-службы Кремля, отдельная встреча Путина и Зеленского состоится до пресс-конференции четырех лидеров по итогам "нормандского саммита".

До нынешней встречи лидеры России и Украины четырежды говорили по телефону - в июле, августе, сентябре и ноябре. Последний из этих разговоров, как сообщала пресс-служба Кремля, состоялся непосредственно в рамках подготовки к "нормандскому саммиту", однако среди его тем были также ситуация вокруг передачи Россией Украине трех военных кораблей, задействованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и вопрос о транзите газа.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты России и Украины "смогут использовать встречу в Париже… с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику".

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