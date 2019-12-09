Климов: заявления WADA были намеренно сделаны в день саммита в "нормандском формате"

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Заявления исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) были намеренно сделаны в день саммита в "нормандском формате" в Париже. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он принял участие в проходящем в понедельник в Европарламенте 13-м Европейском русском форуме.

"Я обращаю внимание, что заявление WADA был сделано именно в день саммита в "нормандском формате". Такие вещи случайными не бывают. В результате ситуация в информационном пространстве: вчера журналисты спрашивали меня о "нормандском формате", а сегодня с утра говорят только о WADA. Это же явный элемент политического планирования", - заявил он.

Климов подчеркнул, что, по его мнению, саммит в Париже позволит сдвинуть с мертвой точки процесс реализации минских соглашений. По его словам, затягивание их выполнения выгодно США, но не устраивает участников "нормандского формата" - Германию и Францию, которые "устали ждать результатов".