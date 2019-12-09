Слуцкий: ЕС намерен принять свой "акт Магнитского" из евроатлантической солидарности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Евросоюз, разрабатывая свой "список Магнитского", руководствуется только принципом евроатлантической солидарности, в Европе в целом уже признают абсурдность санкций. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Запуск Евросоюзом санкционного механизма, аналогичного "акту Магнитского", продиктован исключительно евроатлантической солидарностью. Санкции давно превратились в атавизм, они не работают и тем более не способны заставить ни одну страну "плясать под дудку" ни Брюсселя, ни Вашингтона", - сказал он.

По словам главы комитета, "в Европе давно признают абсурдность рестрикций как инструмента политического давления". "Все они бумерангом в итоге оборачиваются многомиллионными потерями для самих же европейских партнеров из-за сворачивания экономического сотрудничества", - напомнил Слуцкий. "В любом случае, позиция российской стороны однозначна: любые санкции, принимаемые в обход ООН, - противоправны по всей сути", - резюмировал депутат.

В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе сообщил, что Евросоюз начинает работу по созданию санкционного режима в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в США.

Закон "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.