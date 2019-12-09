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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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Путин и Зеленский проводят первую двустороннюю встречу

Протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента России Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Первая двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже. Переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в "нормандском формате". Путин и Зеленский еще ни разу не встречались, несколько раз общались по телефону.

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Хотя протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками. Главное, по словам Ушакова, обсудить на встрече реализацию минских соглашений. Он не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика.

Вместе с тем, министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер принимают участие во встрече наряду с помощниками президента Владиславом Сурковым, Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Ранее Песков сообщил, что на встрече может быть затронута газовая тема, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне. Крым же российская сторона обсуждать в любом формате не считает возможным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияФранцияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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